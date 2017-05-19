

Dün, dolar endeksinin 97,33 seviyesi civarına kadar gerilemesi ile birlikte altının onsu 1.265 dolar seviyelerini test etti.







AA Finans Analisti İslam Memiş, 1.265 dolar seviyesine kadar yükselen altının ons fiyatının kâr satışları ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan toparlanma ile 1.245 dolara gerilediğini kaydetti.







Altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle dün yükselen altının gram fiyatı, şu dakikalarda 144,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan alıcı buluyor.







kaynak:habertürk