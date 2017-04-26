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altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, 145 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü

Tarih : 26 Nisan 2017, 12:32
Puan Ver : Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?(10/10)7


Dün günü yüzde 0,7 değer kaybıyla 145,5 liradan tamamlayan gram altın, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 145 lira ile 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Altının gram fiyatı şu dakikalarda 145,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 977 liradan satılıyor.



Küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel değer kaybeden altının ons fiyatı da açılış saatlerinde 1.261,30 ile 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,05 azalışla 1.263 dolardan işlem görüyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, Fransa seçimleriyle beraber küresel risk iştahının artmasının altın fiyatlarını baskı altında bırakmaya devam ettiğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam vergi reformu ile ilgili açıklamalarının piyasalar üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.



 



kaynak:habertürk








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