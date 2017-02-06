ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde gerileyerek 144,3 lira oldu.
Altının gram fiyatı, cuma günü öğleden sonra ABD'de açıklanan verilerin ardından dolar kuruna paralel düşüşle yüzde 0,8 azalarak günü 144,9 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüş eğilimini sürdürerek başlayan gram altın, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 144,3 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238, Cumhuriyet altını 970 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise cuma günü yüzde 0,24 yükselişle 1.218 dolardan günü tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,15 artışla 1.221 dolardan alıcı buluyor.
kaynak:habertürk
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