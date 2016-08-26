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altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Altın fiyatları ülkemizde yaşanan olayların ardından önemli tepkiler gösterdi. Uzmanlar bu durum ile ilgili önemli uyarılarda bulunuyor.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 12:10
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Altının gram fiyatı, 124,58 lira ile 1,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 125 lira seviyelerinde dengelendi. Dün güne 125,6 seviyelerinden başlaması sonrasında 124,60 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 0,8'lik düşüşle 124,64 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugün 124,58 lira ile 15 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrasında saat 10.10 itibarıyla 125 liranın hemen üzerinden alıcı buluyor.








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