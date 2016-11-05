ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Dün sabah saatlerinde altının gram fiyatı 130 lirayı buldu. Dolar fiyatlarındaki yükseliş altını da etkiledi. Peki 5 Kasım çeyrek altın fiyatı ne kadar?
04 Kasım 2016 itirbariyle altın fiyatları; İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 131,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 878,00 lira oldu. Yükselişin yaşandığı gram altın 131,11 TL olurken, çeyrek altın düşüş yaşayarak 211,91 TL'den değer görmeye başladı. Ons fiyatı ise 1.302 dolardan işlem görüyor.
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