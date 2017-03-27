ALTIN FİYATLARI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI!
Haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,63 primle 145,3 liradan alıcı buluyor.
Cuma günü, altının gram fiyatı 144,3 liraya kadar gerilemesinin ardından günü yüzde 0,73 değer kaybıyla 144,3 liradan tamamladı.
Haftaya değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.20 itibarıyla yüzde 0,63 primle 145,3 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 239 lira, Cumhuriyet altını da 972 liradan satılıyor.
kaynak:milliyet
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