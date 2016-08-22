Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarında önemli uyarılarda bulunuyor. Peki çeyrek altın satış fiyatı ne kadar oldu? işte tüm detaylar..



Altın fiyatları yeni haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Kapalıçarşı'da çeyrek altın satış fiyatı 206,77 liradan satılıyor. İşte altın hakkında alınan tüm bilgi ve uyarılar..







Altın fiyatı 22 Ağustos: Altının gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir başlangıç yaparak 126,4 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 207 lira, Cumhuriyet altını ise 842 liradan satışta.