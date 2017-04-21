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altın fiyatları haftanın son gününde ne kadar?

ALTIN FİYATLARI HAFTANIN SON GÜNÜNDE NE KADAR?

Yatırımcıların merak ettiği altın fiyatları bugün kaç lira? 21 Nisan Cuma yani haftanın son gününde Kapalıçarşı'da çeyrek altın ne kadardan işlem görüyor?

Tarih : 21 Nisan 2017, 09:31
Puan Ver : Altın Fiyatları Haftanın Son Gününde Ne Kadar?(5/10)4


Altın fiyatları bir düşüş bir yükseliş göstererek yatırımcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Her gün merakla takip edilen Kapalıçarşı altın fiyatları bugun ne kadar? Gram dünü 149,73 liradan, çeyrek ise 245,49 liradan kapattı. Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar son bulacak mı? İşte piyasalardaki güncel durum...


 









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