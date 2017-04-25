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altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor! çeyrek altın...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR! ÇEYREK ALTIN...

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 978,00 lira oldu. Altın fiyatları 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 25 Nisan 2017, 13:59
Puan Ver : Altın Fiyatları Düşüşünü Sürdürüyor! Çeyrek Altın...(10/10)8


24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 978,00 lira oldu. Altın fiyatları 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 146,1 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın ise 240,21 liradan işlem görüyor...



 



kaynak:milliyet








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