24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 978,00 lira oldu. Altın fiyatları 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.



24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 978,00 lira oldu. Altın fiyatları 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, 146,1 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü. Yatırımcının yakından takip ettiği çeyrek altın ise 240,21 liradan işlem görüyor...







kaynak:milliyet