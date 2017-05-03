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altın fiyatları düşüşe devam ediyor! çeyrek altın...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR! ÇEYREK ALTIN...

Altın fiyatlarının önlenemez düşüşü sürüyor.

Tarih : 03 Mayıs 2017, 09:21
Puan Ver : Altın Fiyatları Düşüşe Devam Ediyor! Çeyrek Altın...(9/10)6


Altın fiyatlarının önlenemez düşüşü sürüyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne yine düşüşle başladı. Düğün sezonunun yaklaşması ile hediyelik alacak olan vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından oldukça merak edilen çeyrek altın fiyatı Kapalıçarşı'da kaç lira oldu?










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