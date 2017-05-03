ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞE DEVAM EDİYOR! ÇEYREK ALTIN...
Altın fiyatlarının önlenemez düşüşü sürüyor.
Altın fiyatlarının önlenemez düşüşü sürüyor. Kapalıçarşı'da altın fiyatları güne yine düşüşle başladı. Düğün sezonunun yaklaşması ile hediyelik alacak olan vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından oldukça merak edilen çeyrek altın fiyatı Kapalıçarşı'da kaç lira oldu?
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