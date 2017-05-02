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altın fiyatları dip yaptı! kapalıçarşı'da çeyrek altın...

ALTIN FİYATLARI DİP YAPTI! KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN...

Altın fiyatlarındaki önlenemez düşüş sürüyor. 150 lira bandını aştıktan sonra düşme trendine giren altın fiyatları bu sabah itibariyle 144 liranın altına geriledi. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın kaç lira oldu?

Tarih : 02 Mayıs 2017, 13:54
Puan Ver : Altın Fiyatları Dip Yaptı! Kapalıçarşı'da Çeyrek Altın...(5/10)5


Altın fiyatları bu sabah itibariyle dip yaptı. 144 lira bandının altına inen altın da 24 ayar has altının gram fiyatı 143,60 seviyelerinde işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 237, cumhuriyet altını ise 970 liradan işlem görüyor. İşte en güncel altın fiyatları...





 



 



kaynak:gazetevatan








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