ALTIN FİYATLARI DEĞER KAZANIYOR
Çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor mu? Altın yatırımcısı son günlerde bu sorunun yanıtını arıyor.
Çeyrek altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor mu? Altın yatırımcısı son günlerde bu sorunun yanıtını arıyor. Gram altın, dün en düşük 128,5 lirayı görmesinin ardından Fed'in faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yükselişe geçerek 131 lira sınırına kadar çıktı. Altının gram fiyatı, düşüşe geçen dolar kuruna bağlı olarak saat 10.30 itibarıyla 129,9 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212 lira, Cumhuriyet altını 865 liradan satılıyor.
Gram altın, dün en düşük 128,5 lirayı görmesinin ardından Fed'in faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yükselişe geçerek 131 lira sınırına kadar çıktı. Altının gram fiyatı, düşüşe geçen dolar kuruna bağlı olarak saat 10.30 itibarıyla 129,9 liradan işlem görüyor. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 212 lira, Cumhuriyet altını 865 liradan satılıyor.
Altının onsu ise Fed kararları sonrasında dün yüzde 1,48 yükselmesinin ardından bugün yatay bir seyirle 1.340 dolar düzeyinden alıcı buluyor.
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