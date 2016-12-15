O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

altın fiyatları çakıldı!

ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI!

Altının ons fiyatı, Fed'in faiz artırım kararı sonrasında Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 129 liranın altına geriledi

Tarih : 15 Aralık 2016, 11:46
Puan Ver : Altın Fiyatları Çakıldı!(10/10)12


Altının ons fiyatı, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırması sonrasında 1.134,9 dolar ile 3 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.



Fed dün politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Faiz kararının yanı sıra gelecek seneye ilişkin Fed üyelerinin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkmasının ardından emtia piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyrin bugüne de taşınmasıyla ons altın 3 Şubat'tan bu yana en en düşük seviyesi olan 1.134,9 dolara kadar geriledi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Altın  Fiyatları  Çakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER