ALTIN FİYATLARI ÇAKILDI!
Altının ons fiyatı, Fed'in faiz artırım kararı sonrasında Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Gram altın 129 liranın altına geriledi
Altının ons fiyatı, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırması sonrasında 1.134,9 dolar ile 3 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Fed dün politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Faiz kararının yanı sıra gelecek seneye ilişkin Fed üyelerinin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkmasının ardından emtia piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyrin bugüne de taşınmasıyla ons altın 3 Şubat'tan bu yana en en düşük seviyesi olan 1.134,9 dolara kadar geriledi.
kaynak:habertürk
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