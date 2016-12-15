

Altının ons fiyatı, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri artırması sonrasında 1.134,9 dolar ile 3 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.







Fed dün politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,50-0,75 aralığına yükseltti. Faiz kararının yanı sıra gelecek seneye ilişkin Fed üyelerinin faiz artışı beklentisinin 2'den 3'e çıkmasının ardından emtia piyasalarında etkili olan satış ağırlıklı seyrin bugüne de taşınmasıyla ons altın 3 Şubat'tan bu yana en en düşük seviyesi olan 1.134,9 dolara kadar geriledi.







kaynak:habertürk