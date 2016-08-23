Altın fiyatları güne nasıl bir giriş yaptığı merak konusu oldu. Uzmanlar ise yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor.



Altın fiyatları ne kadar? Yatırımcılar için 23 Ağustos 2016 yani bugün altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşı'da 126, 32liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 126,36 liradan işlem görmekte. Çeyrek altın ise dalgalanmalarını sürdürüyor..







Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 126,36 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 126 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 126,25 liradan, 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 844 liradan, 115 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 120 liradan, 813 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 828 liradan, 404 liradan alınan Yarım Ziynet 414 liradan, 202 liradan alınan Çeyrek Ziynet 207 liradan satılıyor.