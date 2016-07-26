ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?
Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Temmuz Salı günü itibariyle güncel altın ve dolar fiyatlarını sizin için derledik. Altın fiyatlarında yaşanan yatay seyir şu an için devam ediyor. Peki dolar fiyatlarında son durum ne oldu? İşte son gelişmeler...
İstanbul Kapalıçarşı'da 127,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 128,50 liradan, 848,48 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 863,39 liradan, 116,30 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 117,71 liradan, 818,09 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 840,97 liradan, 411,40 liradan alınan Yarım Ziynet 422,49 liradan, 204,79 liradan alınan Çeyrek Ziynet 209,44 liradan satıldı.
Yaşanan darbe girişiminin ardından altın ve dolar fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar devam ediyor. Düğün sezonunun gelmesi ile birlike merak edilen konularuın başında Çeyrek altın fiyatları geliyor. Peki Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Dolar fiyatlarında yaşanan değişim ise döviz sahibi olanları yakından ilgilendiriyor. İşte 25 Temmuz tarihli güncel altın ve dolar fiyatları...
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