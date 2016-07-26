Çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Temmuz Salı günü itibariyle güncel altın ve dolar fiyatlarını sizin için derledik. Altın fiyatlarında yaşanan yatay seyir şu an için devam ediyor. Peki dolar fiyatlarında son durum ne oldu? İşte son gelişmeler...