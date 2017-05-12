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altın fiyatları belini doğrultamadı!

ALTIN FİYATLARI BELİNİ DOĞRULTAMADI!

Altın fiyatları için düşüş devam ediyor. Altın almak isteyenleri sevindirse de yatırım yapanlar kötü durumda. İşte en güncel altın fiyatları...

Tarih : 12 Mayıs 2017, 10:30
Puan Ver : Altın Fiyatları Belini Doğrultamadı!(7/10)7


Altın fiyatları haftanın son günü de toparlayamadı.  1 aydır yatırımcısına kaybettiren altında son fiyatlar tablomuzda. Çeyrek altın fiyatları düne göre düştü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 230.77 liradan alıcı bulurken altının gramı ise 141,50 liradan satılıyor. Spot altının onsu ise 1228.00 dolar.





 



kaynak:gazetevatan








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