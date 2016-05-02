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altın fiyatları 15 ayın zirvesinde

ALTIN FİYATLARI 15 AYIN ZİRVESİNDE

Altının ons fiyatı, 15 ayın en yüksek seviyesi olan 1.297 seviyesini görmesinin ardından 1.294 dolar seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 191 liradan, cumhuriyet altını 778 liradan satılıyor.

Tarih : 02 Mayıs 2016, 11:25
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Cuma günü küresel dolar talebindeki azalıştan destek bularak 1.297 dolar ile Ocak 2015'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıkan altının ons fiyatı, bugün Asya piyasalarında da bu seviyeyi test etmesinin ardından şu dakikalarda 1.294 dolardan alıcı buluyor.



GRAM ALTIN NE KADAR?



Altının gram fiyatı ise cuma günü dolar/TL'deki düşüş eğilimine karşın altının onsundaki hızlı yükselişin etkisiyle 17 Mart'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 116,61 liraya kadar çıkmıştı.



Cuma gününü 116,28 liradan tamamlayan altının gram fiyatı şu dakikalarda, 116,30 liradan işlem görüyor.








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