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altın fiyatları 145 liranın altında!

ALTIN FİYATLARI 145 LİRANIN ALTINDA!

Altın fiyatları 145 lira bandının altına indi. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altının gram fiyatı 144,40 seviyelerinde işlem görüyor. Peki çeyrek altın kaç liradan alıcı buluyor...

Tarih : 01 Mayıs 2017, 09:32
Puan Ver : Altın Fiyatları 145 Liranın Altında!(8/10)6


Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 238 liraya kadar düştü. 24 ayar has altın 144 liranın hemen üstünde işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı 133 liradan alıcı buluyor. İşte en güncel altın fiyatları...










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