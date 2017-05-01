

Altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın fiyatı 238 liraya kadar düştü. 24 ayar has altın 144 liranın hemen üstünde işlem görürken 22 ayar bilezik fiyatı 133 liradan alıcı buluyor. İşte en güncel altın fiyatları...



