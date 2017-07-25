'ALTIN ELBİSELİ ADAM'IN CAN VERDİĞİ KAZADA, ÜNLÜ BROKER DA ÖLMÜŞ!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde motosikletiyle yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden ünlü motosikletçi Barkın Bayoğlu'nun çarptığı emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem de can verdi.
"Altın Elbiseli Adam" lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'nun hayatını kaybettiği motosiklet kazasında, emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.,
ÜNLÜ MOTOSİKLETÇİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün (25 Temmuz Salı) sabaha karşı motosikletiyle kaza yapmıştıı. Bir yayaya çarpan Bayoğlu, motosikletiyle savrularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan ünlü motosikletçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
ÇARPTIĞI ÜNLÜ BROKER DA HAYATINI KAYBETTİ
Ünlü motosikletçi Bayoğlu'nun çarptığı kişinin ise emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem olduğu öğrenildi. Erdem'in de kazada hayatını kaybettiği ve cansız bedeninin morga kaldırıldığı belirlendi.
ALTIN ELBİSELİ ADAM BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?
Barkın Bayoğlu, 1975'de İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimine İstanbul'da başlayan Bayoğlu, ailesinin İngiltere'ye göç etmesi nedeniyle eğitimini orada sürdürdü. 26 senedir motor kullanan Bayoğlu, yaptığı test sürüşlerini internette yayınlanmaya başlayıp kısa sürede motosiklet tutkunlarının fark etmesiyle takibe aldığı bir isim oldu.
ALTIN ELBİSELİ ADAM LAKABI NEREDEN GELİYOR?
Barkın Bayoğlu, 2010 yılında Habertürk'e verdiği röportajla Altın Adam Lakabı'nın nereden geldiğini şu sözlerle açıklamıştı;
"Sponsorluk kapsamında bir deri tulum vermişlerdi. Üzerinde altın kaplama gibi bölümler var. Baktık, baktık, "Bu olsa olsa Altın Elbiseli Adam olur" dedik. Kazakistan'da çalıştığım dönemde, Alma Ata'daki müzede sergilenen M.Ö. 5'inci yüzyılda yaşamış bir Türk prensine ait "Altın Elbiseli Adam" kıyafetini görmüştüm. Bu kıyafete verilen ismi çok sevdik ve kullanmaya başladık."
Kaynak: haberinburada
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