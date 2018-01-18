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Altın Düşüşe Geçti

ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,7 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 18 Ocak 2018, 13:10
Puan Ver : Altın Düşüşe Geçti(8/10)4

Dün 164,52 liraya kadar yükselmesinin ardından ons fiyatındaki düşüş paralelinde 162,48 liraya gerileyen altının gramı, günü yüzde 0,2 azalışla 162,86 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 162,7 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 267 LİRA, CUMHURİYET BİN 90 LİRA

Gram altın, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 162,7 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.090 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,9 değer kaybetmesinin ardından bugün 1.324-1.330 dolar dar bandında hareket ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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