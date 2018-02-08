ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ 160 LİRA SEVİYESİNDE!
İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160 lira seviyesinde dengelendi.
Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 160,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 160 lira seviyelerinde dengelendi.
ÇEYREK 263 LİRA, CUMHURİYET BİN 72
Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.072 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 1.311,9 dolardan alıcı buluyor.
Kaynak: haberinburada
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