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Altın durdurulamıyor! İşte çeyrekte son durum

ALTIN DURDURULAMIYOR! İŞTE ÇEYREKTE SON DURUM

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,1 lira seviyesinde dengelendi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 11:30
Puan Ver : Altın Durdurulamıyor! İşte Çeyrekte Son Durum(8/10)4

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,63 artışla 162,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 163,1 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 268 LİRA, CUMHURİYET BİN 92 LİRA

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 163,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.092 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışındaki yatırımcıların alımları ile yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 yükselişle 1.334 dolardan işlem görüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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