Altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bu hafta 164,9 liraya kadar yükselerek son 4 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 161 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 164,92 lirayla son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

ONS ALTIN SON 3 HAFTANIN EN YÜKSEĞİNDE

Çeyrek altın 259,48 lira alınırken 265,97 liradan satılıyor. 1081,88 liradan alınıp 1098,23liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1.039,32 liradan alınırken 1.072,58 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.362 doları test ederken son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,55 değer kazanan ons altının fiyatı, haftayı 1.348 dolar seviyesinden tamamladı.

Kaynak: haberinburada