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ALTIN DİŞ ÇALMAK İÇİN GİRDİĞİ MEZARDA MAHSUR KALDI


ALTIN DİŞ ÇALMAK İÇİN GİRDİĞİ MEZARDA MAHSUR KALDI
Tarih : 13 Kasım 2015, 11:24
Puan Ver : Altın Diş Çalmak İçin Girdiği Mezarda Mahsur Kaldı(9/10)6


Bağcılar merkez mezarlığında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ahmet adlı 16 yaşındaki Suriyeli genç, iddialara göre altın diş çalmak için hendek kazarak bir mezara girdi. Ancak kazdığı hendek çökünce içeride mahsur kaldı. Bu sırada mezarlıkta devriye gezen güvenlik görevlisi, mezarın yanı başında elbise fark etti. Bunun üzerine mezara yaklaşan güvenlik görevlisi, içeriden Allahuekber sesleri geldiğini duydu. Korkuya kapılan güvenlik görevlisi, mezarın başından uzaklaşarak polise haber verdi.



Olay yerine gelen polisler gördükleri karşısında şaşkına döndü. İçeride yabancı uyruklu biri olduğunu anlayan emniyet ekipleri, şahsı çıkarmak için uzun süre dil döktü. Polis mezarın içinden çıkmamakta direnen gence biber gazı sıktı ancak çıkması için yeterli olmadı. Genci çıkmaya ikna edemeyeceklerini anlayan polisler, itfaiye ekiplerini mezarlığa çağırdı. Mezarlığa gelen itfaiye ekipleri mezarın etrafını kazarak Suriyeli gencin çıkmasını sağladı.



Türkçe bilmediği için uzun süre ne dediği anlaşılmayan Suriyeli gençle ilgili ortaya bir başka iddia ortaya atıldı. Suriyeli Ahmet'in Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a geldiği ve ailesini Suriye'de bıraktığı için bunalıma girip ölmek istediği iddia edildi. Ancak Suriyeli Ahmet'in girmek için seçtiği mezarın iki katlı ve oldukça eski olması hırsızlık iddialarını güçlendirdi.



Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.








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