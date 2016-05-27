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altın dibe vurdu!

ALTIN DİBE VURDU!

Altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.211,6 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 27 Mayıs 2016, 11:22
Puan Ver : Altın Dibe Vurdu!(7/10)8


Altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.211,6 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.



Altının ons fiyatı bugün Asya piyasalarında 1.211,6 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesini gördü.



Asya piyasalarında güne 1.220 doların üzerinde başlayan altının ons fiyatı, Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin yüzde 0,3 azalışa işaret etmesinin ardından düşüşe geçerek, 1 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviye olan 1.211,6 dolara kadar geriledi. Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının tamamını telafi eden ons altın, saat 10.20 itibarıyla 1.221,1 dolar seviyelerinde dengelendi.



Altının gram fiyatı ise, ons fiyatındaki dalgalanma ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle 115,5 liraya çıktı. Dün 115,0-116,6 lira aralığında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 0,47 azalışla 115,1 liradan tamamlamıştı.








Etiketler: Altın  Dibe  Vurdu    haber

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