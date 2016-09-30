ALTIN DEUTSCHE BANK ENDİŞELERİ İLE YÜKSELDİ
Altın, Deutsche Bank'a ilişkin endişelerin güvenli liman alımlarını güçlendirmesi sonrası yükseldi
Altın, Deutsche Bank AG'nin mali durumuna ilişkin endişelerin hisse senetlerine satış getirmesi ve bunun sonucu güenli liman niteliğindeki varlıklara talebin artması sonucu, üçüncü çeyreğin son gününde yükseldi.
Spot altın yüzde 0.3 yükselişle ons başına 1,324.34 dolara kadar çıktıktan sonra, Singapur saati ile 09:18'de 1,323.90 dolara geldi. Altın böylelikle son dört günde ilk kez değer kazandı ve bu haftaki kaybını yüzde 1'e daralttı.
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