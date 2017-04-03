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altın bamya ödülü recep ivedik 5'e gitti!

ALTIN BAMYA ÖDÜLÜ RECEP İVEDİK 5'E GİTTİ!

Altın Bamya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Ödül, Şahan Gökbakar'ın çok izlenen serisi Recep İvedik 5 filmine gitti.

Tarih : 03 Nisan 2017, 16:26
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2009 yılında kurulan Altın Bamya Akademisi Türkiye sinemasındaki cinsiyetçiliğe, kadınlarla ilgili yanlış mitler, algılar, cinsiyetçi bakışın sinemada yeniden üretilip temsil edilmesine ve bu ayrımcılığın kanıksanır kılınmasına, kadınlara dair alanların daraltılmasına karşı bir eleştiri olarak Altın Bamya Ödülleri veriyor.



2017 yılında dağıtılan ödüllerin duyuru metni şöyle:



Akademi'nin 1453 üyesinden 1789'unun katıldığı genel kurulda, geleneksel olarak yıllık bir değerlendirme sonucu belirlenen Altın Bamya Ödülleri' nin adaylık kategorisi belirleme ve oylama metotlarında 2016-17 yıllarına mahsus bir değişiklik yapılmıştır.



 



kaynak:milliyet








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