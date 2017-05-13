ALTIN ABD VERİLERİ SONRASI YÜKSELDİ
Altın fiyatları, ABD`de ekonomik verilerin beklentilerin gerisinde kalması ile yükselişini üçüncü güne taşıdı.
Altın fiyatları, ABD'de tüketici fiyatları ve perakende satışlar verilerinin Nisan ayında beklentilerin altında kalmasının ardından yükselişini üçüncü güne taşıdı.
Haziran vadeli altın kontratları, New York Comex piyasasında, yüzde 0.3 yükselerek ons başına 1,227.70 dolardan kapandı.
Fiyatlar Salı günü Mart ortasından bu yana en düşük seviyesini görmesi ile birlikte bu hafta yüzde 0.1 yükseldi. Altın, ABD'de faiz artırımına gidileceği beklentilerinin güçlenmesinin etkisi ile üst üste iki hafta düşüş göstermişti.
ABD'de Cuma günü açıklanan çekirdek (gıda ve enerji hariç) tüketici fiyatları Nisan ayında yıllık bazda yüzde 1.9 ile 2015'ten bu yana en yavaş artışını gerçekleştirdi.
kaynak:milliyet
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