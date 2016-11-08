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altın abd seçimleri öncesi kayıplarını korudu

ALTIN ABD SEÇİMLERİ ÖNCESİ KAYIPLARINI KORUDU

Altın, ABD seçimleri öncesi Clinton'ın kazanma ihtimalinin arttığını gösteren anketlerle birlikte kayıplarını korudu

Tarih : 08 Kasım 2016, 09:31
Puan Ver : Altın Abd Seçimleri Öncesi Kayıplarını Korudu(8/10)5


Altın, Amerikalıların başkanlık seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanması ile birlikte, Goldman Sachs Group Inc.'nin Hillary Clinton'ın Beyaz Saray için şansının Donald Trump'tan daha yüksek olduğunu işaret etmesinin ardından, son bir ayın en keskin düşüşünü gösterdikten sonra, bu kaybını korudu.



Spot altın, Pazartesi günkü seviyesi olan ons başına 1,281.64 dolardan bugün Singapur saati ile 11:34'te 1,283.59 dolara geldi. Pazartesi günü, altın, Clinton'ın kazanma şansının arttığına ilişkin spekülasyonlar ve bunun sonucu güvenli liman alımlarının azalması sonucu yüzde 1.8 ile 4 Ekm'den bu yana en büyük düşüşünü gerçekleştirdi.



Aralarında Max Layton'ın bulunduğu Goldman analistleri, Salı günkü altın raporunda, "Ekonomistlerimiz, Trump'ın eyaletlerin büyük bölümünde, özellikle Clinton'ın tersine, kapatması gereken önemli anket açıkları olduğunu düşünüyor," dedi ve "Demokrat adayın Colarado, Nevada ya da Kuzey Carolina gibi önde gittiği ve çok rekabetçi olan eyaletlerden birini kazanması ve diğer eyaletlerdeki üstünlüğünü sürdürmesi gerekiyor" şeklinde görüş bildirdi.



 



kaynak:bloomberght








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