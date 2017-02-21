Altının gram fiyatı, 143 lira ile son 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.



Altının gram fiyatı güne 144 liradan başlamasının ardından düşüşe geçerek 10 Ocak'tan bu yana en düşük seviyesi olan 143 lirayı gördü. Yurt içinde dolar kurunun yatay seyrine karşın uluslararası piyasada ons altındaki değer kaybının etkisiyle gerileyen gram altın, saat 16.15 itibarıyla 143,4 liradan işlem görüyor







kaynak:ahaber