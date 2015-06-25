ALTIN 4 GÜNLÜK DÜŞÜŞÜNÜ DURDURDU
Altın, Yunanistan'ın temerrütten kurtulmak için son çabasının başarısızlığa uğrayabileceği endişelerinin, hisse senetlerindeki düşüşle birlikte, metale yönelik güvenli liman alımlarını desteklemesi sonrası, dört gün süren düşüşün ardından, isitkrar kazandı.
Altın, Yunanistan'ın temerrütten kurtulmak için son çabasının başarısızlığa uğrayabileceği endişelerinin, hisse senetlerindeki düşüşle birlikte, metale yönelik güvenli liman alımlarını desteklemesi sonrası, dört gün süren düşüşün ardından, isitkrar kazandı.
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