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altın 3 haftanın en düşüğüne indi

ALTIN 3 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜNE İNDİ

Altın fiyatları, risk iştahının piyasalara geri dönmesi ile birlikte 3 haftanın en düşük seviyesine indi.

Tarih : 19 Haziran 2017, 10:33
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Altın fiyatları, Asya'da hisse senetlerinin yükselmesi ve Fransa'da parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinin çoğunluğu kazanması sonrası piyasalara risk iştahının geri dönmesinin ardından üç haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine indi.



Altının onsu yüzde 0.2 düşüşle ons başına 1,251.24 dolara inerek 24 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,252.49 dolara geldi. Metal geçen hafta yüzde 1 düştü.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, geçen hafta yüzde 0.3 düştükten sonra fazla değişmedi.



Asya hisse senetlerinin göstergesi MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.5 yükseldi.



 



kaynak:sabah








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