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altın 3 haftanın en düşüğü yakınında

ALTIN 3 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜ YAKININDA

Altın, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in gelecek haftaki toplantında alacağı faiz kararına çevirmesi ile 3 haftanın en düşük seviyesi yakınında kaldı

Tarih : 08 Eylül 2015, 09:06
Puan Ver : Altın 3 Haftanın En Düşüğü Yakınında(7.2/10)9


Altın, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımına gidip gitmeyeceğine çevirmeleri ile birlikte yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi yakınında kaldı.



Spot altın yüzde 0.1 yükselerek, Singapur saati ile 09:36'da ons başına 1,120.18 dolara çıktı. Fiyatlar Pazartesi günü 1,116.18 dolara kadar inerek 18 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve düşüşünü dördüncü güne taşıdı.








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