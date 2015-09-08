

Altın, yatırımcıların dikkatlerini Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırımına gidip gitmeyeceğine çevirmeleri ile birlikte yaklaşık 3 haftanın en düşük seviyesi yakınında kaldı.







Spot altın yüzde 0.1 yükselerek, Singapur saati ile 09:36'da ons başına 1,120.18 dolara çıktı. Fiyatlar Pazartesi günü 1,116.18 dolara kadar inerek 18 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü ve düşüşünü dördüncü güne taşıdı.