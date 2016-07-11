Altının ons fiyatı 1,374.71 dolara kadar yükselerek 2 yılın en yüksek seviyesi olan 1,374.91 dolara yaklaştı.



Altın fiyatları, olumlu ABD istihdam raporunun hisse senetlerinde artışları tetiklemesine rağmen Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılma kararının uzun vadedeki potansiyel etkilerine dair endişelerden dolayı hafif yükselişler yaşadı.







2 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ







Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 yükselerek 1,367.60 dolardan işlem görürken, Cuma günü açıklanan 287,000'lik beklentilerin üzerindeki tarım dışı istihdam rakamları sonrasında 1,335.68 dolara kadar geriledi. Altın fiyatları bugün seans içerisinde 1,374.71 dolara kadar yükselerek 2 yılın en yüksek seviyesi olan 1,374.91 dolara yaklaştı.