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altın 1300 dolara yöneldi

ALTIN 1300 DOLARA YÖNELDİ

Altın fiyatları, İngiltere seçimleri, eski FBI Direktörü Comey`in konuşması ve Orta Doğu`daki gerginlikten destek buluyor. Altın kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.

Tarih : 07 Haziran 2017, 09:06
Puan Ver : Altın 1300 Dolara Yöneldi(8/10)10


Altın fiyatları ons başına 1,300 dolara doğru yükseliyor. Metal, yatırımcıların, İngiltere seçimlerinin olası sonucu, eski FBI Direktörü James Comey'in parlamentoda yapacağı konuşmadan doğabilecek sonuçlar öncesi pozisyon almaları ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gerginliğe ilişkin gelişmeleri izlemeleri ile birlikte Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine tırmandı.



Altının onsu ons başına 1,292.60 dolar seviyesindeydi ve Salı günü gördüğü 1,296.15 dolar ile 9 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesinin yakınında tutundu. altındaki yükseliş aynı zamanda, Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine inen dolardaki zayıf seyirden de destek buldu.



Altın 2017 yılında yüzde 13 yükseldi ve bu yıl her y yukarı yönde hareket etti. Bloomberg'in anketine göre, altındaki yükselişin sürmesi bekleniyor. Son yükseliş hareketi, İngiliz seçmenlerin Perşembe günü ülkenin Brexit sürecini nasıl yöneteceğini de belirleyecek olan seçimler için sandık başına gitmeleri ile birlikte güvenli liman alımlarından destek buldu. Aynı gün, Comey, Başkan Donald Trump'ın seçim kampanyasının Rusya ile bağlantıları için açılan soruşturma konusunda Kongre'de konuşma yapacak.



 



kaynak:milliyet








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