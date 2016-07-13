





Türkiye'deki tüm havalimanlarından 6 aylık dönem içinde hizmet alan yolcu sayısının 80 milyonu geçtiği açıklandı. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Haziran ayı İstatistiklerine göre; Türkiye geneli Havalimanlarından Haziran ayında hizmet alan yolcu sayısı 14 milyon 600 bin olurken, 6 aylık dönemde toplam yolcu sayısının ise 80 milyonu aştığı bildirildi. Buna göre kesin rakamlar bu yıl 80 milyon 667 bin 589 olurken geçtiğimiz yıldan 100 bin eksikle arada fazla fark olmadığı açıklandı.







Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre toplam yolcu sayısının 2015 yılın ilk 6 ayındaki rakamlarla aynı olduğu, yaşanan krizlere rağmen yolcu sayısında fazla düşüş yaşanmadığı bildirildi.







İÇ HATLARDA ARTMA, DIŞ HATLARDA AZALMA.







Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından yapılan açıklamada iç hat trafiğinde yüzde 8 artış kaydedildiği belirtilerek şöyle denildi:







" 2016 Yılı Haziran Ayında havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda yüzde 8,4 artışla 79 bin 451'e ulaşırken, dış hatlarda ise yüzde 18,4 azalışla 50 bin 144 oldu. 2016 Yılı Haziran Ayında, yüzde 3,1 artışla 32 bin 995 olarak gerçekleşen üstgeçiş (Overflight) trafiği ile birlikte toplam 162bin 590 uçağa hizmet verildi.







2016 Yılı Haziran Ayı itibariyle; iç hat yolcu trafiği 8milyon 410bin 304 olurken, dış hat yolcu trafiği ise 6 milyon 232 bin308 oldu. Toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) ise yüzde 15,7 azalışla 14 milyon 672 bin 246 oldu. 2016 Yılı Haziran ayı itibariyle toplam 211bin460 ton yük (Kargo+Posta+Bagaj) taşımacılığı gerçekleşti. "







ALTI AYDA 862 BİN UÇAK, 80 MİLYON YOLCU TRAFİĞİ...







2016 Yılı Haziran Sonu itibariyle ilk altı ayda hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dahil) yüzde 3,7 artışla 862bin 600, toplam yolcu trafiği (direkt transit dahil) 80milyon 667bin 589, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 6,2 azalışla 1 milyon 295 bin 174 tona ulaştı