

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ahmet ve Mehmet Altan'ın hakimlik kararı ile evlerinde yapılan aramada ele geçirilen materyaller ortaya çıktı.







Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince alınan karar doğrultusunda, şüpheli Mehmet Altan'ın evinde yapılan aramada, ikisi F serisi 1 dolarlıklık 6 banknot, Bank Asya'ya ait bankamatik kartı ile FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in sohbetlerine ilişkin çok sayıda kaset bulundu.







Yine hakimlik kararı doğrultusunda, şüpheli Ahmet Altan'ın evinde yapılan aramada bulunan çok sayıda telefon ile sim kartı, dizüstü bilgisayar ve flash bellekler gibi dijital materyallere el konuldu.