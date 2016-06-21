

Son 2 senedir ALS hastalığına duyulan merak tüm dünyada hızla arttı. Bunun en önemli nedenlerinden biri kuşkusuz 2 sene önce başlatılan ve dünyanın en ünlü isimlerinin de sosyal medyadan katıldığı “Ice Bucket Challenge” kampanyası oldu, Türkiye'de de onlarca ünlü isim bir kova buzlu suyu kafasindan aşağı boşaltarak hastalığının farkında olduklarını belirttiler.







Bir taraftan amyotrofik lateral sklerozun nedenleri ve tedavisine yönelik araştırmalar devam ederken, bir taraftan da hastalıkla mücadele edenlerin yaşam kalitesini artırmanın yolları aranıyor.







DESTEKLEYİCİ TEDAVİLER YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRIYOR







21 Haziran Dünya ALS Günü nedeniyle hastalığa dikkat çeken



Dr. Aylin Öztürk Yavuz, bu noktada destek tedavilerin rolune vurgu yapıyor. ALS'de destek tedavilerin hastaların günlük yasam fonksiyonları açısından çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Yavuz, “Doktorun, hemşirenin, fizik tedavi uzmanının, eczacının ve beslenme uzmanının hastayla birlikte hareket ettiği destek tedavileri, kaslara yönelik fonksiyon kaybını en aza indirmek ve yaşam kalitesini arttırmak için önemli” diyor.







Konuşma zorluğu çeken hastalar için konuşma üzerine uzman kişilerin bulunduğunu da belirten Yavuz, “Fizyoterapi ve tedaviyi destekleyici teknolojinin yardımı ALS hastalarının hareket serbestliğini ve güvenini artırıyor” diye konuşuyor.







ALS henüz tedavisi bulunamayan bir hastalık ve dünyada her yıl ortalama 100 binde bir görülüyor. Pasifik Adaları, Papua Yeni Gine ve Japonya'nın bir yarım adasında görülme oranı daha sık olmakla birlikte bu farkın nedeni hala belirlenemedi. Hastalıkla ilgili belirlenmemiş olan farklı konular da mevcut. Örneğin ALS'nin nedenleri.