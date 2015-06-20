ALS'DE SİGARA VE ZAYIFLIK RİSK FAKTÖRÜ
Tüm dünyanın gözü geçtiğimiz yaz ALS hastalığına çevrilmişti. Hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla, eline bir kova buzlu suyu alan önce başından aşağı dökmüş, sonra da bunu videoya çekip sosyal medyada paylaşmıştı.
Tüm dünyanın gözü geçtiğimiz yaz ALS hastalığına çevrilmişti. Hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla, eline bir kova buzlu suyu alan önce başından aşağı dökmüş, sonra da bunu videoya çekip sosyal medyada paylaşmıştı. “IceBucket Challenge” adı verilen eylemle farkındalık yaratma çabası kamuoyunda oldukça büyük ses getirmişti. ALS hastalığı her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Haziran Dünya ALS Günü kapsamında gündemde.
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