Tüm dünyanın gözü geçtiğimiz yaz ALS hastalığına çevrilmişti. Hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla, eline bir kova buzlu suyu alan önce başından aşağı dökmüş, sonra da bunu videoya çekip sosyal medyada paylaşmıştı.