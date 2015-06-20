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als'de sigara ve zayıflık risk faktörü

ALS'DE SİGARA VE ZAYIFLIK RİSK FAKTÖRÜ

Tüm dünyanın gözü geçtiğimiz yaz ALS hastalığına çevrilmişti. Hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla, eline bir kova buzlu suyu alan önce başından aşağı dökmüş, sonra da bunu videoya çekip sosyal medyada paylaşmıştı.

Tarih : 20 Haziran 2015, 12:50
Puan Ver : Als'de Sigara Ve Zayıflık Risk Faktörü(5/10)7


Tüm dünyanın gözü geçtiğimiz yaz ALS hastalığına çevrilmişti. Hastalığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla, eline bir kova buzlu suyu alan önce başından aşağı dökmüş, sonra da bunu videoya çekip sosyal medyada paylaşmıştı. “IceBucket Challenge” adı verilen eylemle farkındalık yaratma çabası kamuoyunda oldukça büyük ses getirmişti. ALS hastalığı her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Haziran Dünya ALS Günü kapsamında gündemde.








Etiketler: Als  De  Sigara  Ve  Zayıflık  Risk  Faktörü    haber

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