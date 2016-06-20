

Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastalığının ilk belirtisinin ellerde başladığını söyleyen Nörolog Hale Gökmen, “Bu hastalık başladığında öncelikle ellerde güçsüzlük ve incelmeler fark edilir. Bunun yanında belirgin olarak tüm vücutta olabilen seğirmeler de dikkati çeker” dedi.







Ünlü bir sporcunun da bu hastalığa yakalanmış olması nedeni ile ALS'nin, Lou Gehrig hastalığı olarak da bilindiğini aktaran Nöroloji Uzmanı Dr. Hale Gökmen, Amiyotrofik Lateral Skleroz'un hızlı ilerleyen ve genellikle ölümcül olabilen nörolojik bir hastalık olduğunu söyledi.







“Kabaca bir tahmin ile Türkiye'de her yıl 1500 - 4500 civarı hastanın ALS tanısı aldığını, toplam 8000-10000 civarında hastası olduğunu söyleyebiliriz” diyen Dr. Gökmen hastalığın, istemli hareketleri yaparken kullanılan kaslara emir götüren motor nöron denilen hücrelerin henüz bilinmeyen bir nedenle dejenere olmaları yani ölmelerine bağlı geliştiğini söyledi.







ALS hastalığında öncelikle eller sonra kollar gibi vücuttaki tüm kasların hareket yeteneğini yitirmeye ve incelmeye başladığını vurgulayan Gökmen, diğer belirtiler ve hastalığın seyri hakkında şunları söyledi:







“Hasta yürüyemez, bir süre sonra da boynunu tutamaz olur. En son olarak yüzdeki çiğneme kasları ve daha sonra da solunum kasları tutulduğunda bu hastalar en sık olarak solunum yetmezliği nedeni ile kaybedilirler. ALS tanısı alan hastalar sıklıkla 3-5 yıl içinde kaybedilir fakat yaklaşık hastaların yüzde 10 kadarı 10 yıl ya da daha fazla yaşayabilir. Bunlardan biri ise Stephen Hawking‘dir. Uygun solunum desteği ve iyi bakımla yıllardır yaşamaktadır. (Evde yoğun bakım ortamı oluşturmak, tıbbi cihaz, kesintisiz güç kaynağı, havalı yatak, vs.) Bu hastada da belli olduğu şekilde son zamanlarına kadar ALS hastaları zeka kabiliyetlerinden bir şey yitirmezler.”







VÜCUTTAKİ TÜM KASLAR TUTULABİLİR







Vücuttaki tüm kasların hastalıktan etkilenebileceğini dile getiren Gökmen, “Bazen hastalar yazı yazmada, giyinirken düğme iliklemek gibi ince işlerde sorunlar yaşadıklarında ya da bacaklarından birinde güçsüzlük şeklinde fark edip doktora başvurabilirler. Nadiren ise hastalık yutma ve konuşma kaslarında başlar ve hasta konuşmada zorlanma ya da seste değişme ile gelebilir. Bazen peltek konuşma ya da kaslarda güçsüzlükle birlikte sertlik, kasılma hissi ile de gelebilirler. Nadiren ilk fark edilen, ellerde ve kaslarda incelme olabilir. Fasikülasyon denilen kaslarda atmalar da hastaları çok endişelendirir. Tabii fasikülasyon normal kişilerde de yorulunca olabilir fakat diğer bulgularla birlikte özellikle de dilde olması tanı koydurucu olur. Bu hastalığın çok az bir kısmı (%5-10) genetiktir. Hastaların çoğunluğunun aile öyküsü olmaz. En sık 60- 70 yaş arası daha çok da erkeklerde görülür. Nedeni tam olarak bilinmiyor. Bu, vücudun kendi hücrelerine karşı oluşturduğu bir tepki ve bilinen, kaçınılması gereken nedenler yok elimizde. Bazı çalışmalar sigara içenlerde, kurşun zehirlenmesine maruz kalanlarda ve askerlerde daha sık olduğunu gösteriyor” açıklamasında bulundu.