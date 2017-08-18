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Alper'in Serviste Unutulup Can Vermesine Öfke Dinmiyor! Vatandaşlar Anaokuluna Saldırdı

ALPER'İN SERVİSTE UNUTULUP CAN VERMESİNE ÖFKE DİNMİYOR! VATANDAŞLAR ANAOKULUNA SALDIRDI

3 yaşındaki Alper Sakin'in anaokulu servisinde unutulup, hayatını kaybetmesine öfke dinmiyor. Vatandaşlar, ihmal sahibi anaokuluna saldırıp, camlarını kırdı.

Tarih : 18 Ağustos 2017, 18:30
Puan Ver : Alper'in Serviste Unutulup Can Vermesine Öfke Dinmiyor! Vatandaşlar Anaokuluna Saldırdı(6/10)2

İzmir'de, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutulup hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, okula giden bazı kişiler anaokulunun camlarını indirdi. 3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.

OKULUN CAMLARINI İNDİRDİLER

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

"YASTAYIZ" YAZISINA TEPKİ YAĞDI

Okul yetkilileri de sosyal medya hesaplarından 'Yastayız' yazısının olduğu bir resim paylaştı. Onlarca kişi, yazının ardından okulun hesabına tepki mesajları paylaştı. Neden önlem alınmadığını soran vatandaşlar, duruma isyan etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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