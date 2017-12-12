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Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti

ALPERENLER AYASOFYA MÜZESİNE GİRİP NAMAZ KILDI, AMATÖR KAMERA ANBEAN KAYDETTİ

Alperen Ocakları üyesi bir grup Ayasofya müzesine girip önce tekbirler attı ardından ezan okuyup namaz kıldı. Yaşananlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 10:10
Puan Ver : Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti(5/10)1

İstanbul Alperen Ocakları üyesi bir grup, dün Ayasofya Müzesi'ne girdi. Ezan okuyup tekbirler getiren grup, yasak olmasına rağmen Ayasofya müzesinde namaz kıldı. Yaşananlar amatör kamera tarafından kaydedildi.

İKİNDİ NAMAZINI AYASOFYA'DA KILDILAR

Turistlerin içeride dolaştığı sırada gruptaki bir kişi, ezan okumaya başladı. Bunun üzerine görevliler o kişiye müdahalede bulundu. Grubun diğer üyeleri ise tekbir getirip müze içinde namaza durdu. Grup ikindi namazını Ayasofya'da kıldı.AMATÖR KAMERA TARAFINDAN KAYDEDİLDİLER

Ayasofya'da yaşananlar amatör kameraya yansıdı. Namazın ardından grup üyeleri, polis merkezine götürüldü. Grup üyeleri ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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