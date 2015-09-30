AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında Alperen Ocakları Derneği Manisa İl Başkanı Ercan Çetinkaya, dernek olarak AK Parti'ye ve Selçuk Özdağ'a seçimlerde destek vereceklerini açıkladı.