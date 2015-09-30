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alperen ocakları'ndan o ilde ak parti'ye sürpriz destek...

ALPEREN OCAKLARI'NDAN O İLDE AK PARTİ'YE SÜRPRİZ DESTEK...

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Kültür Sitesi Lale Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında Alperen Ocakları Derneği Manisa İl Başkanı Ercan Çetinkaya, dernek olarak AK Parti'ye ve Selçuk Özdağ'a seçimlerde destek vereceklerini açıkladı.

Tarih : 30 Eylül 2015, 09:26
Puan Ver : Alperen Ocakları'ndan O İlde Ak Parti'ye Sürpriz Destek...(8/10)7


AK Parti aday tanıtım toplantısında konuşan Manisa Alperen Ocakları eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ercan Çetinkaya dernek olarak

1 Kasım genel seçimlerinde Ak Parti'ye destek vereceklerini söyledi.








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