

İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican, Bayırbucak'ta açık şekilde katliam yapıldığını belirterek, "Dünya buna sessiz kalıyor" dedi. Alperen Ocakları, 250 kişinin Türkmen Dağı'na gideceğini söyledi.







Mican, İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda Rusya ve İran'ın, Esed güçlerini destekleyerek, Bayırbucak'ta Türkmen Dağı'ndaki saldırılarını artırdığını ve burada çok sayıda şehit verildiğini anlattı.







Türkmen Dağı'nın ne İran ne de Rusya'nın toprağı olduğunu kaydeden Mican, "Orada açık şekilde katliam yapıyorlar. Dünya buna sessiz kalıyor. Fransa'da 150-200 kişi öldü, tüm Avrupa bir araya geldi. Bunun yanında Müslümanlar, oradaki katliama sessiz kaldı. Rusya ile İran, hava ve karadan açık destek veriyorsa, biz de hükümetimizin destek vermesini istiyoruz" şeklinde konuştu.







"250 KİŞİLİK ÖNCÜ BİRLİK OLUŞTURDUK"







Mican, Müslümanların Bayırbucak Türkmenlerine sahip çıkmalarını isteyerek, "Biz Osmanlı'nın torunları Alperenler olarak, oradaki kardeşlerimize kanımız, canımız ve malımızla sizin yanınızdayız dedik ve destek vermek için 250 kişilik öncü birlik oluşturduk. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bu arkadaşlarla Suriye'ye Türkmen Dağı'na gideceğiz" ifadelerini kullandı.







Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları, Bayır Bucak Türkmenleri'ne yönelik saldırıları protesto etmek için sokağa inmişti.







İstanbul'da ise Rus yerine yanlışlıkla Hollanda konsolosluğuna yumurta atılmıştı.