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alperen ocakları türkmen dağı'na gitme kararı aldı

ALPEREN OCAKLARI TÜRKMEN DAĞI'NA GİTME KARARI ALDI

Alperen Ocakları'ndan yeni karar... Türkmen Dağı'na gidiyorlar.

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:04
Puan Ver : Alperen Ocakları Türkmen Dağı'na Gitme Kararı Aldı(8/10)10


İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican,  Bayırbucak'ta açık şekilde katliam yapıldığını belirterek, "Dünya buna sessiz  kalıyor" dedi. Alperen Ocakları, 250 kişinin Türkmen Dağı'na gideceğini söyledi.

 

    Mican, İstanbul Alperen Ocakları İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın  toplantısında, son zamanlarda Rusya ve İran'ın, Esed güçlerini destekleyerek,  Bayırbucak'ta Türkmen Dağı'ndaki saldırılarını artırdığını ve burada çok sayıda  şehit verildiğini anlattı.

 

 Türkmen Dağı'nın ne İran ne de Rusya'nın toprağı olduğunu kaydeden  Mican, "Orada açık şekilde katliam yapıyorlar. Dünya buna sessiz kalıyor.  Fransa'da 150-200 kişi öldü, tüm Avrupa bir araya geldi. Bunun yanında  Müslümanlar, oradaki katliama sessiz kaldı. Rusya ile İran, hava ve karadan açık  destek veriyorsa, biz de hükümetimizin destek vermesini istiyoruz" şeklinde  konuştu.

 

"250 KİŞİLİK ÖNCÜ BİRLİK OLUŞTURDUK"

 

Mican, Müslümanların Bayırbucak Türkmenlerine sahip çıkmalarını  isteyerek, "Biz Osmanlı'nın torunları Alperenler olarak, oradaki kardeşlerimize  kanımız, canımız ve malımızla sizin yanınızdayız dedik ve destek vermek için 250  kişilik öncü birlik oluşturduk. Allah nasip ederse önümüzdeki hafta bu  arkadaşlarla Suriye'ye Türkmen Dağı'na gideceğiz" ifadelerini kullandı.

 

Ülkü Ocakları ve Alperen Ocakları, Bayır Bucak Türkmenleri'ne yönelik saldırıları protesto etmek için sokağa inmişti.

 

İstanbul'da ise Rus yerine yanlışlıkla Hollanda konsolosluğuna yumurta atılmıştı.








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