

ABD'nin Orlando kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 49 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı.







Bu saldırı İzmir'de protesto edilirken, Alperen Ocaklarından, 26 Haziran'da İstanbul'da düzenleneceği duyurulan LGBT onur yürüyüşünün engelleneceği yönünde bir açıklama geldi.







İzmir'de, Siyah Pembe Üçgen Derneği üyeleri, Alsancak Vapur İskelesi önünde saat 20.30'da toplandı.







Dernek üyesi yaklaşık 30 kişilik grup, Orlando'da düzenlenen saldırıyı düzenledikleri eylemle kınadı. LGBT bağrağı açan grup, ölenler anısına mum yakarak yarım saat boyunca oturma eylemi yaptı. Grup eylemin ardından olaysız olarak dağıldı.











ALPEREN OCAKLARI BAŞKANI MİCAN: YAPTIRMAYACAĞIZ







Öte yandan, Aperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican, Üsküdar'da bulunan il binasında bir basın toplantısı düzenledi.



26 Haziran'da yapılacağı duyurulan LGBT'nin onur yürüyüşüne engel olacaklarını açıklayan Mican, LGBT'lilerin Taksim'de yapacakları yürüyüşün milli değerlere aykırı mahiyette olduğunu belirtti.







Mican şunları söyledi:







"İsmi onur yürüyüşü olan ama aslı ahlaksızlık olan ve toplumun sinir uçlarına dokunan bu tip ahlaksızlıkların normalleştirilmesine, özendirilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Recep, Şaban ve Ramazan gibi mübarek kabul ettiğimiz ayları dillerine dolayarak komiklik yapmaya çalışanlara uyarımız, böyle fantezilerle milletimizin hassasiyetlerini dillerine dolayarak terbiyesizliğe soyunmasınlar.







Manevi değerlerimizi alaya alarak had ve hudutlarını aşanlara Ziya Paşa'nın 'Nush ile uslanmayanı etmeli tektir tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir.' Veciz beytini hatırlatırız. Yürüyüşün tertiplenmesine sadece hoşgörü nazarıyla bakarak toplumsal yozlaşmanın ve ahlaki çöküntünün kızlarımıza, oğullarımıza alternatif harflerle yeni cinsiyetler türetilmesine mahal verilmemelidir. Bu, kimsenin özel hayatına yapılan bir tepki değildir. İyiliği emretmek kötülükten nehy etmektir."