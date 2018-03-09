ALPEREN OCAKLARI BAŞKANI'NA SİLAHLI SALDIRI!
Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl başkanı Kürşat Mican'ın aracına silahlı saldırı düzenlendi.Saldırıda yaralanan olmadı, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ARAÇTAN SİLAHLA ATEŞ AÇILDI
Alınan bilgiye göre, Mican'ın içinde bulunduğu 34 BBP 64 plakalı makam otomobiline, Sultanbeyli Necip Fazıl Mahallesi, Kuran Kursu Caddesi ile Eşref Bitlis Caddesi kesişiminde, yanına yaklaşan araçtan silahla ateş açıldı.
SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI
Saldırıda otomobilin arka yan camı isabet aldı. Mican ve şoförünün yara almadan kurtulduğu silahlı saldırı sonrası, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polisin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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