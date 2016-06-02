

Eski haber spikeri Alp Buğdaycı, Metris Cezaevi'nde ölü bulundu. 1,5 ay önce cezaevine girdiği öğrenilen Buğdaycı'nın ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. 52 yaşında ölen Buğdaycı'nın cesedi inceleme için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Avukatı, Alp Buğdaycı'nın kalp krizi geçirmiş olabileceğini ifade ederken, kulak ve alın bölgesinde kan olduğunu kaydetti. Bir dönemin en parlak haber spikerlerinden olan Alp Buğdaycı, Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihar eden yazar Metin Kaçan'la birlikte 18 yıl önce Güneş K.'ya tecavüz edip şiddet uyguladıkları iddiasıyla yargılanmıştı.







Bir dönemin ünlü spikeri Alp Buğdaycı'nın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak.