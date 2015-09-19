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Almanya'yı sallayan Türk

ALMANYA'YI SALLAYAN TÜRK

Mainz, Yunus Mallı'nın hattrick yaptığı maçta Hoffenhaim'ı geriden gelerek 3-1 mağlup etti.

Tarih : 19 Eylül 2015, 09:45
Puan Ver : Almanya'yı Sallayan Türk(8/10)5


lmanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 5. hafta açılış maçında Mainz 05, sahasında Hoffenheim'i 3-1 yendi.

Coface Arena'da oynanan karşılaşmada Hoffenheim, 13. dakikada Jonathan Schmid'in golüyle 1-0 öne geçerken, Mainz 05 18. dakikada Türk asıllı futbolcusu Yunus Mallı ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Mainz ekibi, 61. ve 68. dakikalarda Yunus Mallı ile üst üste iki gol daha atarak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.








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