Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya verilen "Adil Öksüz" notası ile ilgili açıklama yaptı.

"HABERLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİK"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.

TÜRKİYE, ALMANYA'YA NOTA VERDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz hakkında çıkan son haberler üzerine Türkiye üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz'ün Almanya'nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

ALMANYA'DA BULUNURSA TÜRKİYE'YE İADESİ TALEP EDİLDİ

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya'da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

Kaynak: haberinburada