

Almanya'dan sığınma isteyen iki general dahil yurtdışında firari durumda olan 8 general ve amiral bulunuyor.







SAĞLIKLI BİLGİLER YOK







Alt düzey rütbeli de 260'tan fazla askerin firari olduğu öğrenildi. Türk yetkililer, firarilerin önemli kesiminin AB üyesi ülkelerde olduğunu değerlendiriyor. Türkiye'nin ısrarına rağmen AB üyesi ülkelerin ilgili makamlarının Ankara'ya açık ve aydınlatıcı bilgi vermediği, bazı ülkelerin Türkiye'nin taleplerini işleme koymadığı öne sürüldü. Sağlıklı bilgi akışı olmadığı ve Schengen üyesi ülkeler arasında pasaportsuz seyahat edilebildiği için kimin hangi ülkede olduğunun tespitinde zorluk yaşandığı vurgulandı. FETÖ'nün ABD ve birçok Avrupa ülkesi bürokrasisinde hâlâ etkinliği olduğu için kimin sığınma talebinde bulunduğu veya sığınma taleplerinin hangilerinin kabul edildiğine dair sağlıklı bir bilgi yok.







kaynak:haberler